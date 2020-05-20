В Петербурге нашли мёртвого младенца в захламлённой квартире

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела месячного ребенка. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

По данным СК РФ ар Петербургу, 28 февраля следователи получили сообщение о смерти младенца. При осмотре места происшествия в квартире на улице Луначарского установлено, что тело ребёнка было обнаружено в условиях, непригодных для проживания. В квартире было зафиксировано большое количество мусора и нарушений санитарных норм.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе работа с родителями ребёнка.

Ранне Piter.TV сообщал, что задержаны подозреваемые в разбое на улице Седова в Петербурге.

Фото: пресс-служба городского СК РФ