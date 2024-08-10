Задержаны подозреваемые в разбое на улице Седова в Петербурге

В полицию обратилась 27-летняя гражданка.

Сотрудники полиции задержали в Липецке двоих подозреваемых в разбойном нападении на квартиру на улице Седова в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

27-летняя гражданка одного из сопредельных государств обратилась в полицию с заявлением о том, что в её квартиру в доме № 35 по улице Седова ворвались двое неизвестных. Угрожая пистолетом и применив физическую силу, грабители похитили ювелирные украшения, две пары наручных часов, мобильный телефон и 130 тысяч рублей. Ущерб от преступления потерпевшая оценила в 7 миллионов рублей.

По данному факту следователем УМВД России по Невскому району было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности нападавших. Ими оказались 24-летний житель Санкт-Петербурга и 38-летний ранее судимый уроженец ближнего зарубежья.

По версии следствия, сразу после совершения преступления сообщники покинули Санкт-Петербург и перемещались по разным регионам страны. Подозреваемых задержали 28 февраля в Липецке, куда в служебную командировку выехали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга.

При обыске у задержанных было обнаружено травматическое и пневматическое оружие, а также часть похищенных ювелирных изделий, которые мужчины ещё не успели сбыть. После проведения необходимых процессуальных действий в Липецке налетчики будут доставлены в Санкт-Петербург, где им изберут меру пресечения.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

