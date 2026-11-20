Из десяти пострадавших птиц удалось спасти девять.

Стая уток едва не погибла из‑за загрязнения Муринского ручья мазутом. Трагедию удалось предотвратить благодаря неравнодушию волонтеров отряда "Кошкиспас", сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Вечером добровольцы заметили, что вода в ручье загрязнена, и сразу приступили к спасению птиц. Уток начали отлавливать и очищать от мазута — работа не прекращалась всю ночь и длилась около 12 часов.

Из десяти пострадавших птиц волонтерам удалось спасти девять. К утру пернатых полностью отмыли, а сейчас они получают необходимое лечение и лекарства.

Сейчас активисты продолжают следить за состоянием спасенных птиц и надеются, что в ближайшее время те смогут вернуться в привычную среду обитания.

Ранее мы сообщали, что волонтеры спасли маленького котенка, застрявшего в люке у Английского моста.

Фото: Telegram/"Кошкиспас"