Волонтеры спасли маленького котёнка, застярвшего в люке у Английского моста

Группа добровольцев "Кошкиспас" освободила из ловушки маленький котенок, оказавшийся зажатым в канализационном люке рядом с Английским мостом, пишет spb.aif.ru.

Местные жители первыми заметили бедственное положение животного, услышав жалобные звуки, исходящие из-под крышки люка. Два волонтёра немедленно отправились на место происшествия и провели долгих три часа, пытаясь спасти пушистого пленника. Спасательную операцию затруднял сложный механизм конструкции ливневой канализации.

Работа была приостановлена и продолжена на следующий день. Одному из добровольцев пришлось опуститься в затопленный люк, в то время как другой участник команды пытался подтолкнуть котёнка ближе к своему коллеге, но напуганный малыш упорно сопротивлялся движению. В конечном счёте питомец был извлечён наружу при помощи специального приспособления в виде верёвочной петли.

Ранее волонтеры освободили кошку, застрявшую в старой водонапорной башне в Кировском районе Петербурга.

Фото и видео: КОШКИСПАС