Волонтеры освободили кошку, застрявшую в старой водонапорной башне в Кировском районе Петербурга

В Кировском районе Петербурга добровольческое объединение "Кошкиспас" успешно извлекло кошку, застрявшую в старинной водонапорной башне, сообщает spb.aif.ru со ссылкой официальный Telegram-канал команды.

Операция осложнялась состоянием сооружения — башня частично разрушена, винтовая лестница повреждена, а стены сложены из кирпича. Спасателям пришлось применить профессиональное оснащение и хитрость: приманку в виде кусочка свежей курицы, любимого угощения кошки.

Добравшись до внутренней части башни, волонтер осторожно поймал животное, предварительно подкормив его, и аккуратно спустил наружу. Кошку тут же передали взволнованной владелице, наблюдавшей за ходом спасения с большой тревогой.

Фото: КОШКИСПАС.