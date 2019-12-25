  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Волонтеры освободили кошку, застрявшую в старой водонапорной башне в Кировском районе Петербурга
Сегодня, 16:06
93
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Волонтеры освободили кошку, застрявшую в старой водонапорной башне в Кировском районе Петербурга

0 0

Добравшись до внутренней части башни, волонтер осторожно поймал животное, предварительно подкормив его, и аккуратно спустил наружу.

В Кировском районе Петербурга добровольческое объединение "Кошкиспас" успешно извлекло кошку, застрявшую в старинной водонапорной башне, сообщает spb.aif.ru со ссылкой официальный Telegram-канал команды.

Операция осложнялась состоянием сооружения — башня частично разрушена, винтовая лестница повреждена, а стены сложены из кирпича. Спасателям пришлось применить профессиональное оснащение и хитрость: приманку в виде кусочка свежей курицы, любимого угощения кошки.

Добравшись до внутренней части башни, волонтер осторожно поймал животное, предварительно подкормив его, и аккуратно спустил наружу. Кошку тут же передали взволнованной владелице, наблюдавшей за ходом спасения с большой тревогой.

Ранее мы сообщили о том, что кота Маркиза спасли из гранитной ловушки на набережной Фонтанки.

Фото: КОШКИСПАС.

Теги: кошкиспас, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии