Кота Маркиза спасли из гранитной ловушки на набережной Фонтанки

Он решил проверить на прочность знаменитый петербургский гранит, но в итоге предпочел комфортную жизнь на свободе.

Завершилась драматичная недельная операция по спасению кота Маркиза, застрявшего в узкой щели между бетонными плитами набережной Фонтанки. Пушистого узника, которого зовут Маркиз, залез в щель на глубину 1–2 метра и не мог выбраться самостоятельно. Для спасения животного даже был задействован патрульный катер СПБ ГКУ "Агентство внешнего транспорта", что стало беспрецедентным решением городских властей.

После неудачной попытки в пятницу, сегодня, 3 августа, Маркиз наконец решился довериться спасателям. Когда он вошёл в специальную ловушку и был поднят на поверхность, громкое мяуканье животного было воспринято собравшимися как благодарность. На берегу кота встретили аплодисментами, заботой волонтёров и долгожданной едой.

У Маркиза повреждена лапа — после осмотра у ветеринара его отправят на передержку. Волонтеры ищут хозяев кота или новых ответственных владельцев.

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Фото:Telegram-канал Службы спасения животных КОШКИСПАС (подразделение ПСО "ЭКСТРЕМУМ")