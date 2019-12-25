На набережной Фонтанки пятый день спасают кота, который залез в гранитную облицовку

Ситуацию усложняет уровень воды: он стремительно растет.

На набережной реки Фонтанки в Петербурге пятые сутки идет спасательная операция: из гранитной облицовки пытаются достать черного кота. Об этом 1 августа пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Ситуацию усложняет уровень воды, который стремительно растет. Малыш напуган и не идет в руки к спасателям, он прячется между валунами на глубине около четырех метров от поверхности. Сегодня было принято решение сделать тоннель.

Попробуем его пропихнуть в щель между облицовками, сделать как тоннель на КАДе вниз, потом сразу наверх. Нижняя часть будет под водой, туда положим корм, чтобы кот спустился вниз, оказался под водой, потом уже оттуда будем его как-то доставать. Леонид Лунев, заместитель руководителя направления службы спасения животных ПСО "Экстремум"

В спасательной операции участвует управление водного транспорта.

Ранее на Piter.TV: бригада "Водоканала" вытащила кота из люка на Петроградской набережной.

Фото: пресс-служба ПСО "Экстремум"