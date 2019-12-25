Бригада Водоканала вытащила кота из люка на Петроградской набережной

Кота накормили, а затем передали ветеринарным специалистам для осмотра.

Рабочий день бригады Водоканала на Петроградской набережной прервал необычный вызов! Руководство Нахимовского военно-морского училища обратилось за помощью к начальнику ТУВ "Центральное" филиала "Водоснабжение Санкт-Петербурга" Сергею Ескину: на их территории в люк упал кот. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербург".

Работники Водоканала оперативно прибыли на место и аккуратно вызволили пушистого страдальца из западни. Кота накормили, а затем передали ветеринарным специалистам для осмотра.

Если вы узнали этого четвероногого или знаете, кому он может принадлежать, пожалуйста, обращайтесь напрямую в Нахимовское училище!

Фото: Telegram/ Водоканал Санкт-Петербурга