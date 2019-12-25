Бригады "Водоканала" подготовились к приему осадков в Петербурге

По данным синоптиков, в городе может выпасть 5-10 миллиметров осадков.

В Петербурге 12 октября ожидаются сильные дожди: по данным синоптиков, в городе может выпасть 5-10 миллиметров осадков, местами – до 14 миллиметров. Система водоотведения "Водоканала" готова к приему дождевого стока.

При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает весь объем воды. Если дождь сильный, объем стока может превышать пропускную способность водоприемных устройств и самой сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. Пресс-служба "Водоканала"

Под особым контролем бригад предприятия находятся территории около социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена и крупных перекрестков. Если вы заметили скопление воды, позвоните по телефонам: 004 и 576-14-83.

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Фото: Piter.TV