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Петербургские фонтаны закрываются на зимовку 24 октября

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После отключения специалисты "Водоканала" приступят к зимней консервации.

Фонтаны Петербурга 24 октября завершат работу до следующего сезона. После отключения специалисты "Водоканала" приступят к зимней консервации: от этого этапа зависят надежность и долговечность сооружений, сообщил городской комитет по энергетике. 

В рамках подготовки к холодам сольют воду из чаш и напорных трубопроводов, также их очистят. Кроме того, демонтируют технологическое оборудование для последующего ремонта и обслуживания. В течение зимнего сезона водные жемчужины пройдут диагностику. При необходимости изношенные детали и узлы заменят. 

Всего в сезоне 2026 года в Северной столице работали свыше 100 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса. 

Ранее мы рассказывали о том, что новые водоочистные сооружения в Выборге спроектируют к 2027 году. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: водоканал, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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