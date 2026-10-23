Петербургские фонтаны закрываются на зимовку 24 октября

После отключения специалисты "Водоканала" приступят к зимней консервации.

Фонтаны Петербурга 24 октября завершат работу до следующего сезона. После отключения специалисты "Водоканала" приступят к зимней консервации: от этого этапа зависят надежность и долговечность сооружений, сообщил городской комитет по энергетике.

В рамках подготовки к холодам сольют воду из чаш и напорных трубопроводов, также их очистят. Кроме того, демонтируют технологическое оборудование для последующего ремонта и обслуживания. В течение зимнего сезона водные жемчужины пройдут диагностику. При необходимости изношенные детали и узлы заменят.

Всего в сезоне 2026 года в Северной столице работали свыше 100 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.

Ранее мы рассказывали о том, что новые водоочистные сооружения в Выборге спроектируют к 2027 году.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга