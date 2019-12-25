Новые водоочистные сооружения в Выборге спроектируют к 2027 году

В Выборге готовят проект современной системы очистки воды.

"Леноблводоканал" планирует завершить проектирование новых водоочистных сооружений в Выборге в 2027 году. При разработке системы собираются использовать технологию водоподготовки, применяемую при модернизации комплекса в Волхове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

По информации региональных властей, проект предполагает внедрение современных методов очистки воды. Финансирование планируют обеспечить за счет федеральных средств.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в России реализуют три проекта с применением такой технологии, один из них находится в Ленобласти. Региональные власти намерены использовать этот опыт при подготовке проекта для Выборга.

Дрозденко отметил, что современные технологии очистки воды должны стать стандартом для городов. По его словам, подготовка следующего проекта уже началась, а для его реализации регион рассчитывает на поддержку федерального бюджета.

Ранее мы рассказывали о том, что "Водоканал" Петербурга возьмет 6 млрд рублей в кредит.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области