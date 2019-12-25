"Водоканал" Петербурга возьмет 6 млрд рублей в кредит

Срок действия кредитного договора – до декабря 2029 года.

Петербургский "Водоканал" разместил на портале госзакупок три конкурса на открытие кредитной линии для финансирования финансово-хозяйственной деятельности. Общая сумма контрактов составляет 3,4 млрд рублей, итоги подведут 7 октября, пишет Neva.Today 11 сентября.

Лимит задолженности по одному контракту достигает 2 млрд рублей. За пользование предоставленными траншами предприятие заплатит кредитору проценты. Стоимость договора (1,1 млрд рублей) рассчитывалась по средней ставке банков в 18,05%.

Срок действия кредитного договора – до декабря 2029 года. За использование кредитных средств "Водоканал" заплатит самостоятельно.

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Фото: Piter.TV