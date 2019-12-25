  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Водоканал" Петербурга возьмет 6 млрд рублей в кредит
Вчера, 11:49
330
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

"Водоканал" Петербурга возьмет 6 млрд рублей в кредит

0 0

Срок действия кредитного договора – до декабря 2029 года.

Петербургский "Водоканал" разместил на портале госзакупок три конкурса на открытие кредитной линии для финансирования финансово-хозяйственной деятельности. Общая сумма контрактов составляет 3,4 млрд рублей, итоги подведут 7 октября, пишет Neva.Today 11 сентября. 

Лимит задолженности по одному контракту достигает 2 млрд рублей. За пользование предоставленными траншами предприятие заплатит кредитору проценты. Стоимость договора (1,1 млрд рублей) рассчитывалась по средней ставке банков в 18,05%. 

Срок действия кредитного договора – до декабря 2029 года. За использование кредитных средств "Водоканал" заплатит самостоятельно. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петроградский район стал лидером по засорам канализации летом в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоканал, займ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии