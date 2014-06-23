Петроградский район стал лидером по засорам канализации летом в Петербурге

Водоканал назвал районы, где жители чаще всего бросают мусор в унитаз.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подвёл итоги по засорам канализационных сетей за лето 2026 года. Больше всего нарушений зафиксировано в Петроградском районе — 55% от общего числа вызовов. На втором месте Фрунзенский (54%), на третьем — Невский (52%). Также в топ-5 вошли Красногвардейский (37%) и Калининский (34%).

Годом ранее ситуация была иной: лидировали Петроградский (63%), Невский (47%), Калининский (44%), Приморский (43%) и Фрунзенский (42%). Лучшие показатели этим летом продемонстрировали Красносельский (2%), Кировский (3%) и Пушкинский (7%) районы.

В Водоканале напомнили, что в унитаз допустимо смывать только водорастворимую туалетную бумагу. Мусор — влажные салфетки, ватные палочки, строительный мусор и другие нерастворимые предметы — приводит к засорам, подтоплению подвалов, выходу сточных вод на улицы и появлению неприятных запахов.

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Фото: Magnific