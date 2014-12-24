Стало известно, какие адреса чаще всего нарушают правила пользования канализацией в Петербурге

Шесть из них расположены в Петроградском районе.

Сотрудники петербургского "Водоканала" проанализировали все заявки, которые поступали на горячую линию за первые шесть месяцев 2026 года, и выявили адреса, где чаще всего возникают засоры после сброса посторонних предметов в систему водоотведения.

Среди главных нарушителей оказались следующие адреса: Чкаловский проспект, 16А (11 засоров), Серебристый бульвар, 34к1А (девять засоров), улица Профессора Попова, 26А (восемь засоров), Большая Монетная улица, 23А (восемь засоров), Большая Монетная улица, 18 А (восемь засоров), улица Шотмана, 8к1А (семь засоров), улица Петра Смородина, 4А (семь засоров), улица Якубовича, 2А (шесть засоров), Введенская улица, 7А (шесть засоров), и улица Куйбышева, 22А (пять засоров). Шесть из них расположены в Петроградском районе.

В систему водоотведения нельзя сбрасывать мелкий сор и строительный мусор, бумагу, тряпки, упаковочные материалы, пищевые отходы, влажную туалетную бумагу, влажные салфетки и другие средства личной гигиены.

Ранее на Piter.TV: "Водоканал" взыскал ущерб за засорение канализации в Петербурге через суд.

Фото: пресс-служба "Водоканала"