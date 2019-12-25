С 20 по 24 июля в Петербурге закроют более 20 фонтанов

Специалисты еженедельно проводят плановую профилактику.

В Петербурге в период с 20 по 24 июля планируется помыть свыше 20 фонтанов. Специалисты кажду неделю проводят плановую профилактику – они очищают чаши и оборудование, проверяют работу систем и готовят сооружения к дальнейшему функционированию, рассказали в "Водоканале".

Сегодня закроют водные жемчужины на Казанской площади, 2, Казанской улице, 3, Московском проспекте, 206, и на улице Фрунзе, 23, 20-22 июля не будет работать фонтан в Зеленогорске на Приморском шоссе, 549. А 20-24 июля приостановят работу фонтанных комплексов на площади Ленина и Московской площади, 21 июля – сооружений на Лермонтовском проспекте, 41, в Кронштадте на проспекте Ленина, на улице Ленсовета, 10А. В среду помоют фонтан на Невском проспекте, 34/1, 22-24 июля – на Петергофском шоссе, 27К. С остальными закрытиями можно ознакомиться в карточке предприятия.

Ранее на Piter.TV: скоростные катамараны запустили от Адмиралтейской набережной до фонтанов Петергофа.

Фото: пресс-служба "Водоканала"