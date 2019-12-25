Специалисты "Водоканала" продолжают работы на месте прорыва трубы на проспекте Косыгина

Скоро планируется восстановление благоустройства.

Специалисты петербургского "Водоканала" продолжают работы по ликвидации технологических нарушений на водопроводной магистрали на проспекте Косыгина, а также по уборке дороги от песка и грязи. Как сообщили в предприятии, после этого восстановят благоустройство.

Напомним, 28 июля там произошел двойной прорыв трубы. Прибывшая бригада локализовала первое повреждение, при дополнительном обследовании участка обнаружили второе вытекание. Последнюю трубу удалось перекрыть к 23:30.

В результате аварии без холодного водоснабжения остались два нежилых здания. А из-за мощного напора размыло почву, что привело к образованию просадок грунта на газоне.

Ранее мы рассказывали о том, что в среду гидравлические испытания проведут в трех районах Петербурга.

Фото: пресс-служба "Водоканала"