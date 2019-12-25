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Специалисты "Водоканала" продолжают работы на месте прорыва трубы на проспекте Косыгина
Сегодня, 15:05
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Специалисты "Водоканала" продолжают работы на месте прорыва трубы на проспекте Косыгина

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Скоро планируется восстановление благоустройства.

Специалисты петербургского "Водоканала" продолжают работы по ликвидации технологических нарушений на водопроводной магистрали на проспекте Косыгина, а также по уборке дороги от песка и грязи. Как сообщили в предприятии, после этого восстановят благоустройство. 

Напомним, 28 июля там произошел двойной прорыв трубы. Прибывшая бригада локализовала первое повреждение, при дополнительном обследовании участка обнаружили второе вытекание. Последнюю трубу удалось перекрыть к 23:30. 

В результате аварии без холодного водоснабжения остались два нежилых здания. А из-за мощного напора размыло почву, что привело к образованию просадок грунта на газоне. 

Ранее мы рассказывали о том, что в среду гидравлические испытания проведут в трех районах Петербурга. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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