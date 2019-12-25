В среду гидравлические испытания проведут в трех районах Петербурга

Сети проверят в Красногвардейском, Фрунзенском и Калининском районах.

В Петербурге 29 июля гидравлические испытания ожидаются в трех районах. Об этом рассказали в АО "ТЭК СПб".

В Красногвардейском районе проверят на прочность распределительные и внутриквартальные тепловые сети по адресам: шоссе Революции, 87, 110, 112, 114, 116, 120. Во Фрунзенском районе протестируют трубопроводы в границах Касимовской улицы, Волковского проспекта, улицы Салова и Грузинской улицы. А в Калининском районе в зону работ войдут теплопроводы в границах улиц Софьи Ковалевской, Верности, Руставели и Северного проспекта, проспекта Науки, Пискаревского, Меншиковского, Шафировского проспектов и проспекта Непокоренных.

Ранее на Piter.TV: во вторник прошли две проверки трубопроводов.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга