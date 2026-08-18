В Рязанской области задержали собиравшего данные об объектах Минобороны, ВПК и ТЭК

Мужчина на допросе рассказал о том, почему принял решение работать на ГУР.

Российские силовые структуры задержали на территории Рязанской области агента Главной военной разведки Украины (ГУР). Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что мужчина собирал для киевского режима сведения об объектах Министерства обороны РФ, военно-промышленного комплекса страны, а также инфраструктуре местного топливно-энергетического комплекса. Подозреваемым по уголовному делу стал гражданин России, который до 2022 года имел украинское гражданство. Сейчас в отношении мужчины 1982 года рождения ведется расследование по статье 275 за государственную измену.

Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. ЦОС ФСБ России

В надзорном ведомстве объяснили, что злоумышленник через иностранный мессенджер Telegram в инициативном порядке установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По заданию от куратора он собрал и передал противнику сведения в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Сейчас подозреваемый отправлен под стражу по решению судебной инстанции.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России