Водителя из Мурома приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Сергей Локтев считает, что его действия можно было квалифицировать по-другому.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы российского водителя-экспедитора из города Мурома Сергея Локтева за фотографии более 40 автомобилей граждан страны с символикой "Z" и "V" в интересах Вооруженных сил Украины. Также мужчина признан виновным в запрещенной на территории страны террористической, экстремистской организации "Артподготовка". По совокупности преступлений, а также приговоров военный суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы. Три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Также мужчина выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Суд также назначил фигуранту дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет на срок 2 года. сообщение суда

По решению инстанции у злоумышленника конфискован в доход государства телефон. Предварительно из памяти мобильного устройства были удалены фотографии, а SIM-карту суд постановил уничтожить. Военным судом Локтев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей и частью 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

Напомним, что выездное заседание в отношении дважды судимого 44-летнего россиянина состоялось в помещении Владимирского гарнизонного военного суда. Сергей Локтев виновным себя в предъявленном обвинении признал частично. Мужчина сказал о том, что фактические обстоятельства, указанные в государственном обвинении, он полностью признает, но не согласен с квалификацией своих действий.

Он был уверен, что направлял фотографии только для анализа и статистики. В настоящее время он поддерживает проведение СВО. пресс-служба суда

На данный момент приговор в законную силу не вступил, поэтому может быть обжалован в апелляции.

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Фото: Piter.tv