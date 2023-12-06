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ВС России ведут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки

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Генерал сообщил о ситуации на северодонецком направлении СВО.

Российские боевые подразделения группировки войск ведут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки в Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов от 27 августа. Генерал посетил с рабочей проверкой район базирования группировки войск "Юг", расположенного в зоне специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Высокопоставленный военнослужащий добавил, что наши силы наступают в городских кварталах у Алексеево-Дружковки. Также под контролем ВС РФ остается около половины населенного пункта.

Идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки...

Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Командующий группировкой Сергей Медведев доложил российскому военачальнику из Москвы о текущей обстановке, а местные командующие объединениями и командиры соединений - о результатах выполнения боевых задач. Валерий Герасимов заметил, что  сейчас на левом фланге часть сил группировки "Юга" продолжает активные наступательные действия в городских кварталах Алексеево-Дружковки. Речь идет об одном из  основных узлов обороны противника на северодонецком направлении СВО.

Герасимов рассказал об успешных боях восточнее Краматорска.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: валерий герасимов, веролюбовка, днр, куртовка, минобороны, сво
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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