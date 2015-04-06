Генерал проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировки войск, заслушал доклад командующего.

Российские подразделения "Южной" группировки войск в настоящее время успешно ликвидируют силы противника, размещенные восточнее города Краматорска. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов от 27 августа. Генерал посетил с рабочей проверкой район базирования группировки войск "Юг" в зоне проведения специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Высокопоставленный военнослужащий отмечает, что наши солдаты сражаются на аэродроме, который находится в трех километрах от окраин населенного пункта.

Успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Передовые группы штурмовых подразделений ведут бои на территории аэродрома в трех километрах от окраин города. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Эксперт добавил, что российские войска наносят огневое поражение дальнобойными средствами по логистическим маршрутам, которые ВСУ используют для снабжения своего гарнизона.

Герасимов: ВС РФ завершили ликвидацию военных ВСУ на восточном берегу реки Оскол.

Фото и видео: Минобороны России