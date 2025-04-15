"Запад" развивает наступление на широком фронте в своей зоне ответственности СВО.

"Западная" группировка войск завершила ликвидацию окруженных подразделений Вооруженных сил Украины, находившихся на восточном берегу реки Оскол, южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Генерал посетил с рабочей проверкой район базирования группировки войск "Юг", расположенного в зоне специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Высокопоставленный военнослужащий

В марте освобождены восемь населенных пунктов. Завершена ликвидация окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового. В настоящее время соединениями и воинскими частями группировки ведутся уличные бои по уничтожению формирований противника в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Герасимов: группировка "Центр" завершает зачистку Нового Донбасса.

Фото и видео: Минобороны России