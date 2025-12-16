Перед судом предстанет петербурженка, севшая за руль в состоянии опьянения, чтобы съездить в магазин

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщили 1 июня в надзорном ведомстве, в январе женщина села за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции остановили ее на Ростовской улице. Фигурантка пояснила, что решила съездить за продуктами. Ранее обвиняемую уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, она была лишена прав.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

