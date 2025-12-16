Петербуржец, который поджег машину из-за неправильной парковки, ответит перед судом

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). Об этом рассказали 1 июня в надзорном ведомстве.

Ночью 9 января фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел возле дома на проспекте Ветеранов кроссовер Opel. На его взгляд, машина была припаркована неправильно. Чтобы проучить автовладельца, обвиняемый нашел на мусорной площадке картонную коробку, поджег ее зажигалкой и подложил под задний бампер. Собственнику иномарки причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 122 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

