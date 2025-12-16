В США напомнили о безответственных высказываниях западных элит в отношении России.

Риторика политических элит из прибалтийских государств о нанесении возможных ракетных ударов по российскому городу Калининграду или о готовности стать базой для атак дронов на Россию просто ошеломляет. Соответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный эксперт пояснил, что в ядерную эпоху подобное поведение должно быть абсолютно недопустимо. Однако, по словам аналитика, западные элиты ведут себя безответственно и пренебрегают жизнями людей.

Это действительно поражает. Я возлагаю основную ответственность на Европу. Она не проявила ни малейшего интереса, ни малейшей способности вести хоть какую-то дипломатию — кроме как жаловаться, когда США и Россия разговаривают. Джеффри Сакс, экономист

По мнению американского профессора, теперь европейским союзникам киевского режима следует предпринять шаги для разрядки ситуации с Москвой. Джеффри Сакс заметил, что прежде всего начать стоит с извинений за трагедию, которая произошла в Старобельске Луганской народной республики. Эксперт уверен, что Европе нужны человечность, честность, порядочность и уважительный разговор, но никак не новая волна воинственной риторики и ненависти к России.

