Эдгарc Ринкевичс рассказал о теме, которая обсуждалась с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Латвии Эдгарc Ринкевичс ожидает финансовой поддержи от Европейского союза из-за падающих на территории балтийской республики беспилотников. Соответствующей информацией прибалтийский чиновник из Риги поделился с западными журналистами из новостного портала Euractiv. Высокопоставленный гость отметил, что неоднократные предупреждения властей к населению европейских стран о нарушении воздушного пространства в последние недели показали взаимосвязь вопросов обороны и экономической системы.

Это затрагивает местную экономику, это затрагивает местных жителей. Они действительно напуганы, и на то есть очень веские причины. Эдгарc Ринкевичс, глава Латвии

Эксперт добавил, что политические лидеры стран Балтии подняли этот вопрос на рабочей встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и теперь ожидают "конкретных предложений" от коллективного Брюсселя. В Латвии отметили, что речь идет о масштабных взаимосвязанных вопросах, а не только об обороне. В частности, ожидаются переговоры с ЕС по многолетней финансовой рамочной программе.

