Рецидивист разбил стекло автобуса на Ветеранов

Второго злоумышленника продолжают разыскивать.

Полиция Кировского района задержала вандала, разбившего стекло автобуса на проспекте Ветеранов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 мая правоохранителям поступили сведения от 45-летнего водителя маршрута №242 о том, что на остановке общественного транспорта двое пассажиров разбили окно аварийным молотком. На улице Лени Голикова 27 мая по подозрению поймали 26-летнего рецидивиста из Пушкина. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второго злоумышленника продолжают разыскивать.

Ранее мы рассказывали о том, что в Калининском районе подростки разбили стекла на двух остановках и попались. Их родителей привлекли к административной ответственности.

Фото: Piter.TV