Молодой человек обокрал квартиру на проспекте Ветеранов на 200 тыс. рублей
Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали жителя Вырицы, который украл сейф с деньгами из незапертой квартиры. Об этом сообщили в МВД России. 

К правоохранителям Красносельского района 9 мая обратился 18-летний молодой человек, заявивший, что кто-то похитил из его жилища на проспекте Ветеранов металлический ящик. Там хранилось 200 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

По подозрению в совершении указанного преступления поймали 21-летнего мужчину, у него забрали 150 тыс. рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец, обокравший пенсионера на "Горьковской", получил 3,5 года колонии. 

Фото: Piter.TV 

