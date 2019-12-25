Молодой человек обокрал квартиру на проспекте Ветеранов на 200 тыс. рублей

Полицейские Петербурга задержали жителя Вырицы, который украл сейф с деньгами из незапертой квартиры. Об этом сообщили в МВД России.

К правоохранителям Красносельского района 9 мая обратился 18-летний молодой человек, заявивший, что кто-то похитил из его жилища на проспекте Ветеранов металлический ящик. Там хранилось 200 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По подозрению в совершении указанного преступления поймали 21-летнего мужчину, у него забрали 150 тыс. рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

