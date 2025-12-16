Гленн Дизен не исключил катастрофы для Европы из-за угроз России.

Милитаристская риторика коллективного Запада в отношении Москвы полностью вышла из-под контроля. Соответствующими данными поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале. Гость эфира прокомментировал последние высказывания политических элит из Европы с угрозами в отношении российского Калининграда. Он напомнил, что речь всегда шла о противостоянии Запада через посредников против России.

Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля. <…> То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Эксперт добавил, что разжигаемый коллективным Брюсселем и Вашингтоном региональный конфликт на Украине не отвечает интересам простых европейских граждан, которые опасаются разрушительных последствий для всей Европы. Гленн Дизен полагает, что если местные политические элиты не сложат два и два, то ситуация закончится катастрофой.

