Джордж Гэллоуэй уверен, что Белый дом приложил руку к освещению внутренних проблем на Банковой улице.

Разгоревшийся на украинской территории коррупционный скандал, связанный с самым ближайшим окружением лидера киевского режима Владимира Зеленского, стал персональным ударом американского президента-респкбликанца Дональда Трампа из вашингтонской администрации по правительству с Банковой улицы. Соответствующее мнение огласил британский политик Джордж Гэллоуэй через социальные сети. Иностранный аналитик добавил, что Белый дом продвигает своих людей, которые получили поручение провести аудит и докопаться до корней коррупции в стране. Эксперт заметил, что масштабы преступлений на Украине просто невозможно описать, так как речь идет о сотнях миллионов фунтов, долларов и евро. В Британии уточнили, что теперь для киевского режима настал час расплаты.

Теперь Владимир стал вором киевским. Вся его тирания, его разгон всего, что можно хоть отдаленно назвать демократией, его гонения на церковь, его расправа над каждым, кто не был частью его воровской клики — за все это их пакует антикоррупционная полиция. Кто стоит за этим? Дональд Трамп стоит за этим. Джордж Гэллоуэй, эксперт

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / George Galloway