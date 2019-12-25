Дмитриев задался вопросом об освещении в западных СМИ коррупции на Украине

В Москве оценили коррупционный скандал с обвинением Андрея Ермака на Украине.

В Москве задали вопрос о том, продолжат ли западные СМИ игнорировать коррупционный скандал на Украине после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) накануне предъявили обвинение бывшему руководителю офиса президента страны Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал публикацию в соседнем государстве о том, что НАБУ и САП предъявили обвинение Андрею Ермаку в причастности к легализации 10,5 миллионов долларов на строительстве элитной недвижимости под Киевом.

Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал в Украине - даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Kirill Dmitriev