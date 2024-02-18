В Москве оценили череду отставок из правительства Великобритании из-за политики Кира Стармера.

В Москве сравнили ситуацию с призывами к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера с "удалением зуба мудрости без мудрости". Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил сведения о том, что министр по здравоохранению в Соединенном королевстве Уэс Стритинг может принять решение об уходе с должности для того, чтобы побороться за место председателя национального правительства в Лондоне.

У людей заканчивается попкорн, пока они в замедленной съемке наблюдают за крушением, которым является отставка Стармера. Это как удаление зубов мудрости без мудрости. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что на территории Великобритании 7 мая состоялись выборы, по результатам которых правящая партия лейбористов, чьим лидером остается Кир Стармер, потеряла почти 1 200 из более чем 2 200 ранее занятых ее представителями мест в местных муниципальных советах.

Дмитриев пошутил, что ожидание отставки Стармера объединило людей и инопланетян.

