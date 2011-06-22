В Москве оценили отставку ряда чиновников из правительства в Лондоне.

В Москве пошутили о том, что разные люди со всей планеты и даже инопланетяне объединились, ожидая совместно отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля назвал всех желающих увидеть то, как чиновник из Лондона покидает свой должностной пост, "бъединенных Киром". Эксперт прикрепил к посту гиф-изображение кадра из фильма "Гладиатор" 2000 года выпуска. В изображенном моменте персонаж Максимус Децим Меридий говорит: "Если мы будем держаться вместе, мы выживем".

Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации - всех, кто ждал вашей отставки. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что заместитель министра юстиции Великобритании Алекс Дэвис-Джонс также подала в отставку в знак несогласия с проводимы курсом Кира Стармера. Количество депутатов Палаты общин (нижней палаты парламента Соединенного королевства) от правящей Лейбористской партии, требующих отставки Стармера, в текущий момент превысило 80 человек. Депутаты от местных лейбористов, недовольные премьер-министром страны, считают, что дальнейшее пребывание Кира Стармера у власти на Даунинг-стрит ухудшит позиции политической партии на следующих всеобщих выборах. Голосование по ним должно состояться не позже августа 2029 года.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev