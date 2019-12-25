Дмитриев считает переговоры Европы с Россией неизбежными
Сегодня, 16:12
Предстоящий энергетический кризис, который скоро обрушится на Европейский союз и Великобританию, сделает двусторонние  переговоры Европы и России неизбежными. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил недавние слова главы Финляндии Александра Стубба о том, что в том случае, если американская внешняя политика в отношении украинского кризиса не будет в интересах ЕС, то коллективному Брюсселю придется взаимодействовать с Москвой напрямую.

Президент Финляндии Стубб считает, что "американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы" и "пора начинать переговоры с Россией". Предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев задался вопросом об освещении в западных СМИ коррупции на Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

