Финляндия перестала принимать выданные в России небиометрические паспорта

В МИД республики напомнили о переходном периоде.

Финляндия с понедельника, 1 июня 2026 года, перестает принимать выданные на российской территории, небиометрические паспорта. Соответствующими данными с общественностью поделились представители местного министерства по иностранным делам. Дипломаты ранее уточняли, что такое решение по небиометрическим паспортам предусматривает переходный период с 1 июня по 31 декабря 2026 года. В течение указанного срока Финляндия будет принимать выданные в РФ паспорта без биометрии с действующей визой, выданной Финляндией до 1 июня, а также паспорта, содержащие действующую визу или вид на жительство, выданные другой страной Европейского союза или страной из Шенгенской зоны до 1 июня.

напомним, что в законе предусмотрено несколько исключений. В частности, европейская страна со столицей в Хельсинки будет принимать небиометрические паспорта от лиц младше 18 лет и от владельцев, которым местные власти ранее предоставили вид на жительство (ВНЖ) до 1 июня. По гражданскому заграничному паспорту без биометрии можно будет подать заявление на продление финского вида на жительство.

Финляндия пообещала помочь Киеву утилем.

Фото: pxhere.com