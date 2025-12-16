На этой неделе в Петербурге закроют 10 фонтанов

Работу будут проводить специалисты "Водоканала".

В Петербурге продолжается помывка городских фонтанов. В первую неделю июня планируется закрыть 10 водных жемчужин, рассказали в "Водоканале".

Завтра, 2 июня, не будут работать сооружения на Моховой улице, 26, и фонтан "Мать и дитя" на улице Чайковского. На следующий день, 3 июня, закроют фонтан в Тургеневском переулке, 3, а 4 июня – на Лиговском проспекте, 44, и на 3-й Красноармейской улице, 10. Кроме того, 4-5 июня приостановят работу водные сооружения на Александровской улице в Ломоносове и проспекте Большевиков, 3, только 5 июня – на Казанской улице, 3, улице Писарева, 3, и Литейном проспекте, 46.

Ранее на Piter.TV: фонтан на площади Академика Климова в Петербурге запустят в конце 2027 года.

Фото: пресс-служба "Водоканала"