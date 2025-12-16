Снегоболотоход упал на мужчину в СНТ "Электрон". Водитель погиб

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Приозерском районе Ленинградской области, рассказали в МВД России.

Накануне днем возле дома 28 на территории СНТ "Электрон" 47-летний мужчина, управляя снегоболотоходом, при выезде из кювета не справился с управлением. В результате транспортное средство упало на самого водителя.

Пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм. В момент трагедии он находился без мотошлема и мотоэкипировки. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

