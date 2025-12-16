Филип Пилкингтон обвинил политиков из ЕС в низком IQ.

Потенциальный отказ стран-членов коллективного Брюсселя от ограничений цен на нефть из России демонстрирует мировой общественности провал европейского санкционного давления на Москву и отсутствие разумной стратегии у бюрократов из регионального блока. Такое мнение через социальные сети выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон.

Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Существует большой шанс, что Россия усилит давление на ЕС, в то время как Брюссель будет умолять Россию возобновить поставки энергоносителей. У брюссельской диктатуры с низким IQ нет стратегии. Филип Пилкингтон, аналитик из Ирландии

Ранее западное новостное агентство The Bloomberg сообщило читателям со ссылкой на собственные источники, что Европейский союз рассматривает возможность временной отмены ограничений на цены на российскую нефть из-за ближневосточного конфликта США и Израиля против Ирана. В 2025 году ЕС ввел динамичный механизм, гарантирующий странам, что каждые шесть месяцев предельная цена на нефть марки Urals автоматически устанавливается на уровне на 15 процентов ниже среднерыночной стоимости. Текущая предельная цена должна быть пересмотрена летом 2026 года. Европейским компаниям власти запретили предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение.

Philip Pilkington