На Кузбассе охотники застрелили подростка, перепутав его с оленем

На трассе в Кемеровской области охотники застрелили 17-летнего парня.

Трагический случай произошел в Крапивинском округе Кемеровской области. Двое подростков ехали на мопедах, когда увидели приближающийся автомобиль. Они съехали с дороги в кусты, предположив, что едут сотрудники ГИБДД, сообщил "112".

Оказалось, что в УАЗе находились трое охотников. Один из них через тепловизор заметил движение в кустах и подумал, что это бежит животное. После этого 42-летний мужчина произвел выстрел из охотничьего ружья.

Пуля попала в 17-летнего юношу, он получил несовместимые с жизнью травмы. Осознав, что стреляли в человека, мужчины сбежали. Но спустя несколько часов они сами приехали в полицейский отдел и сообщили о произошедшем.

Вот только на допросе мужчины путались в показаниях, утверждая, что якобы приняли парня за оленя, а потом за бобров. Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство". Одного из охотников задержали.

