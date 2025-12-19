Владельца сауны, где при пожаре погибли подростки, задержали вместе с братом

Ранее правоохранители задержали администратора.

Владельца сауны, в которой при пожаре погибли подростки, задержали вместе с братом. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета по Кемеровской области. В настоящее время известно, что ведется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании клиентам услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Трагедия произошла в Прокопьевске вечером 31 января. Жертвами инцидента стали пятеро несовершеннолетних. По версии следствия, индивидуальный предприниматель вместе с родственником незаконно организовали работу бани и сауны по улице Кубанской. Мужчины грубо нарушили требования пожарной безопасности, так как помещение не было оборудовано необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами. В результате это создало прямую угрозу для здоровья и жизни посетителей. Администратор заведения задержана. Известно, что около 18 часов она запустила внутрь помещения группу детей без сопровождения взрослых. Сотрудница не проконтролировала температурный режим в парилке, а также дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Таким образом подозреваемая увеличила интенсивность горения. Это привело к возгоранию и гибели подростков. По данным правоохранительных органов, у клиентов не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения. Спастись из сауны смогла только одна 16-летняя девушка. Губернатор Кузбасса Илья Середюк в собственном аккаунте в Telegram-канале пообещал, что семьям погибших местные власти окажут всю необходимую помощь.

Напомним, что сигнал о пожаре в сауне поступил дежурному ГУ МЧС около 20:30 часов. В тушении пламени были задействованы 41 спасатель и 13 единиц техники. На ликвидацию последствий у специалистов ушло около трех часов. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В помещении погибли три девушки и два юноши в возрасте 15–17 лет,. Большинство из подростков являлись студентами физкультурного техникума. Эксперты определили, что причиной смерти было отравление угарным газом.

