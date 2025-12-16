На КАД у проспекта Культуры перекроют съезд из-за ремонта

Движение по этому съезду будет приостановлено в ночь с 7 на 8 июня с 00:15 до 07:00.

На 28-м километре кольцевой автодороги (КАД), на транспортной развязке с проспектом Культуры, будет временно закрыт съезд №3. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничения связаны с необходимостью ремонта проезжей части.

Движение по этому съезду будет приостановлено в ночь с 7 на 8 июня с 00:15 до 07:00.

Кроме того, в период с 14 по 18 июня на смежном съезде №4 (с проспекта Культуры на внутреннее кольцо КАД) будут проводиться работы. Как уточнил начальник ситуационного центра Илья Пузыревский, в это время одну из двух полос будут попеременно перекрывать для мойки, однако полного закрытия съезда не планируется.

Ранее мы сообщили о том, что съезд с ЗСД на Скандинавское шоссе перекроют в ночь на 4 июня.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"