Родители детей из лыжного лагеря под Выборгом дают показания в СК в защиту тренера

Взрослые утверждают, что инцидент с применением к ребёнку физического наказания — часть "коллективного воспитания".

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента с физическим воздействием на ребёнка в лыжном лагере под Выборгом. В то время как официальное расследование идёт, другие родители и дети из лагеря активно дают показания, утверждая, что ситуация не является "избиением", а представляет собой осознанное дисциплинарное воздействие в рамках установленных правил.

По информации издания 78.ru, в лагере существует свод строгих правил, запрещающих материться, ябедничать, воровать и курить. Все дети знакомятся с ними и предупреждаются о возможных последствиях нарушений. Согласно версии родителей и других воспитанников, мальчик, выругавшийся матом, знал о наказании — ударах тапком по ягодицам — и добровольно согласился его понести.

В зале мальчик сам лег на мат и сказал, что готов понести наказание. Это называется коллективное воспитание в отряде, это не наказание — и уж тем более не избиение. Мама одного из детей

Родители подчёркивают, что ребёнок не был против остаться в лагере и не видел в ситуации ничего экстраординарного. Сам пострадавший мальчик и его мать пока публично не комментируют ситуацию. Их адвокат Юлия Качалина сообщила, что они дожидаются окончания доследственной проверки, после чего будут принимать решение о дальнейших шагах, ставя на первое место интересы и состояние ребёнка.

Фото: Piter.TV