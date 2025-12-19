Суд отправил под домашний арест подростка, выстрелившего в прохожую у "Академ-Парка"

Юноше, обвиняемому в хулиганстве, запретили покидать квартиру и пользоваться интернетом до 28 марта.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 16-летнему подростку, обвиняемому в стрельбе из пневматического пистолета у торгового центра "Академ-Парк". Молодой человек будет находиться под домашним арестом до 28 марта, сообщили в суде.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 28 января у входа в торговый центр на Гражданском проспекте. Подросток в компании друзей начал стрелять из пневматического оружия, и один из выстрелов попал в щеку случайной прохожей — молодой девушке был причинён ушиб. После этого вся группа скрылась с места происшествия.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство"). Рассмотрев ходатайство следователя, суд согласился с необходимостью строгих ограничений. Помимо запрета на выход из дома, подростку также запрещено пользоваться интернетом и средствами связи для общения с соучастниками или влияния на ход следствия.

Фото: Piter.TV