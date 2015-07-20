Суд арестовал петербуржца с двумя жёнами за нападение на полицейскую

Мужчина ударил девушку-полицейского и поплатился за жизнь на две семьи.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимура Назирбекова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие полагает, что утром 6 мая 2026 года в сквере Героев-Ижорцев обвиняемый ударил капитана полиции (женщину) не менее одного раза в голову.

Фигурант был задержан 7 мая, вину не признал и настаивал, что "ничего такого не сделал". Однако в суде развернулась драма, которая длилась два дня.

Вчера суд опросил Елену Н., она сообщила, что проживает с Тимуром более девяти лет, официально они не расписаны, но она взяла его фамилию, будучи уверенной в его чувствах. Сегодня на заседание пригласили Кристину Н. — официальную супругу. Когда судья спросил её, как она относится к существованию Елены, женщина, по данным из зала, была крайне удивлена и раздосадована.

Адвокат просил не арестовывать подзащитного, аргументируя, что тот, как установил суд, "очень-очень социализирован" и имеет аж две семьи. Однако суд учёл все обстоятельства, включая попытку фигуранта скрыться, и отправил его под стражу до 6 июля 2026 года.

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Петербурга