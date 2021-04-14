Монастырь в Петербурге отсудил у города квартиру умершей прихожанки после 10 лет

Калининский районный суд Санкт-Петербурга обязал городскую администрацию передать Воскресенскому Новодевичьему монастырю жилое помещение, завещанное религиозной организации прихожанкой еще десять лет назад. Об этом сообщила глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Муниципальные чиновники ранее намеревались оформить освободившуюся жилплощадь умершей как пустующую. Монастырь обратился в суд только в 2025 году после того, как обнаружил факт существования завещания. В своем иске обитель просила восстановить пропущенный срок принятия наследства. Суд полностью удовлетворил требования истца, признав Воскресенский Новодевичий монастырь принявшим наследство. В обоснование позиции обитель указала, что длительное время не располагала сведениями ни о смерти прихожанки, ни о составленном в их пользу документе.

