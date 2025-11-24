В Петербурге сотрудники шиномонтажки воспользовались машиной клиента, чтобы съездить за пиццей

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего и 29-летнего мужчин, которым вменяют п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 27 мая.

По версии следствия, ночью 23 марта уже бывшие сотрудники шиномонтажной мастерской на улице Свободы решили покататься на чужом автомобиле Hyundai Getz. Фигуранты воспользовались машиной, оставленной на ремонт, чтобы съездить за пиццей. По дороге они поцарапали заднее правое крыло и бампер. Повреждения заметил другой сотрудник шиномонтажки.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

