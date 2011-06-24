В Санкт-Петербурге заметили редкого "шведского соловья"

В парках Петербурга была замечена редкая и необычайно красивая птица – варакушка, которую также называют "шведским соловьём". Об этом сообщил известный биолог Павел Глазков в Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Этот вид относится к роду соловьёв, а его латинское название Luscinia svecica дословно переводится именно так. В город вернулся самец, недавно прилетевший из экваториальной Африки. Он сразу же начал исполнять свою весеннюю песню.

Природа щедро одарила варакушку: она обладает не только ярким оперением, но и выдающимися вокальными данными. Как и положено соловьям, эта птица является настоящим пересмешником, мастерски копируя голоса других пернатых и вплетая их в свою мелодию. По одной из версий, название птицы происходит от старорусского слова "варакать", что означает "подражать" или "дразнить".

Стоит отметить, что самки варакушек выглядят гораздо скромнее. Такая маскировка необходима им для безопасного высиживания яиц, в то время как самец помогает выкармливать потомство. Гнёзда, как и у всех соловьёв, строятся на земле. Из-за массового травокошения численность этих птиц сокращается. Варакушка является редким видом для нашего региона и занесена в Красную книгу Петербурга.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре