С 31 мая пригородные поезда и автобусы в Петербурге переходят на летнее расписание

Изменения затронут стыковки электричек с 18 автобусными маршрутами в разных районах города.

С 31 мая в Петербурге начнёт действовать новое, летнее расписание движения пригородных поездов. Для удобства пассажиров Комитет по транспорту и Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) провели масштабную работу по синхронизации графиков, чтобы минимизировать время ожидания на пересадочных узлах.

Как уточнила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", изменения затронут стыковки электричек с 18 автобусными маршрутами в разных районах города. В частности, корректировка времени прибытия и отправления произойдёт на линиях, обслуживающих станции в Колпинском (№ 331, 389, 390, 438, 438з), Петродворцовом (№ 4Л, 7Л, 348, 350, 352, 353, 355, 356, 360, 489), Курортном (№ 305 и 483) и Красносельском/Пушкинском (№ 273) районах.

В связи с этим пассажиров просят заранее планировать свои поездки и заблаговременно ознакомиться с обновлённым расписанием на официальном сайте "Организатора перевозок".

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV