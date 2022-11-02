В Ленинградском зоопарке в субботу отметят День выдры

В течение дня с 12:00 до 16:00 на нескольких площадках зоопарка будут проходить познавательные лекции.

В субботу, 30 мая, Ленинградский зоопарк присоединится к глобальной акции и проведёт праздник, посвящённый Дню выдры. Для посетителей подготовили насыщенную программу, которая позволит познакомиться с этими удивительными хищниками и их соседями по планете.

В течение дня с 12:00 до 16:00 на нескольких площадках зоопарка будут проходить познавательные лекции. Гости смогут увидеть речную выдру в зале Лектория, бразильскую – в павильоне "Тропический дом", а также познакомиться с капской, белогорлой и азиатской бескоготной выдрами. Кроме того, на первом этаже павильона "Экзотариум" будет представлен калан. В это же время для всех желающих будут работать творческие мастер-классы и мультимедийная викторина "Секреты выдры и её соседей".

Особое внимание стоит уделить маршрутной игре-квесту "Филворд от выдры". Маршрутный лист для участия можно получить только до 15:30. Также в программе запланировано два показательных кормления речных выдр в их вольере – в 14:00 и 15:15. Участие во всех праздничных мероприятиях бесплатное при наличии входного билета в зоопарк.

Уже не котёнок: манул Шу из Ленинградского зоопарка отпраздновал день рождения.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка