"Лахта Центр" украсит праздничная подсветка в честь 323-летия Петербурга

В честь празднования 323-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга на башне "Лахта Центр" будет включена специальная праздничная подсветка.
Как сообщили в пресс-службе небоскрёба, торжественное световое шоу украсит фасады зданий в ночь с 27 на 28 мая. Иллюминация будет работать с 22:00 до 4:00.
Организаторы мероприятия поздравили город с наступающим днём рождения, пожелав ему процветания.
Видео: пресс-служба "Лахта Центра"
