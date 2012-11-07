  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:47
147
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Лахта Центр" украсит праздничная подсветка в честь 323-летия Петербурга

0 0

Иллюминация будет работать с 22:00 до 4:00.

В честь празднования 323-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга на башне "Лахта Центр" будет включена специальная праздничная подсветка.

Как сообщили в пресс-службе небоскрёба, торжественное световое шоу украсит фасады зданий в ночь с 27 на 28 мая. Иллюминация будет работать с 22:00 до 4:00.

Организаторы мероприятия поздравили город с наступающим днём рождения, пожелав ему процветания.

Ранее мы сообщили о том, что ко Дню города и ПМЭФ в Петербурге высадили 700 тыс. летних цветов.

Видео: пресс-служба "Лахта Центра" 
 

Теги: лахта центр, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии